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06 июля 2026 в 11:28

Московская полиция задержала борца с контролерами в метро

Московская полиция задержала мужчину, повалившего контролера в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Московские полицейские задержали мужчину, который во время проверки повалил контролера и сбежал от нее, сообщили в канале столичной прокуратуры в МАКСе. Прокуратура метрополитена планирует привлечь задержанного к уголовной ответственности по по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным силовиков, инцидент произошел на станции метро «Беломорская». Контролер попыталась проверить, оплатил ли 23-летний гражданин проезд в подземке. В ответ на это мужчина начал конфликт и повалил женщину, после чего сбежал. Полиция смогла догнать и арестовать злоумышленника.

Ранее на одной из станций московского метро произошла драка между двумя мужчинами. Вначале они ругались, после чего один из них начал размахивать кулаками. Инициатору драки грозит уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Прокуратура Московского метрополитена поставила дело на контроль.

Также до этого экстремал перепрыгнул через пути станции «Партизанская» на велосипеде. После произошедшего мужчину доставили в отдел полиции.

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