Скончался известный российский художник

Член-корреспондент Российской академии художеств, вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец скончался 1 августа на 73-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Российскую академию художеств. В источнике отметили, что талант артиста сформировался под влиянием традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов.

Талант Александра Рубца сформировался в лоне традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Пейзажи и натюрморты тонкого, проникновенного мастера покоряли зрителей с первого взгляда. Городские и сельские виды, величественный Северный Кавказ стали постоянными темами в творчестве автора. Выверенные композиционно и продуманные в цветовом отношении, его произведения всегда оставались в центре внимания профессионалов и любителей искусства, — сказано в сообщении.

Александр Рубец родился 24 ноября 1953 года в Гродно Белорусской ССР. Большую часть жизни художник провел в Пятигорске, а также был постоянным участником академических выставок Южного отделения РАХ.

Ранее ушел из жизни выдающийся искусствовед, исследователь творчества Андрея Рублева и древнерусской иконописи Геннадий Попов. Ему было 86 лет. В последние годы он трудился над главой для 22-томного фундаментального труда «История русского искусства».