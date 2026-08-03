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03 августа 2026 в 22:02

Скончался известный российский художник

Российский художник Александр Рубец умер на 73-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Член-корреспондент Российской академии художеств, вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец скончался 1 августа на 73-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Российскую академию художеств. В источнике отметили, что талант артиста сформировался под влиянием традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов.

Талант Александра Рубца сформировался в лоне традиций русской и советской живописной школы конца 1960–1970-х годов. Пейзажи и натюрморты тонкого, проникновенного мастера покоряли зрителей с первого взгляда. Городские и сельские виды, величественный Северный Кавказ стали постоянными темами в творчестве автора. Выверенные композиционно и продуманные в цветовом отношении, его произведения всегда оставались в центре внимания профессионалов и любителей искусства, — сказано в сообщении.

Александр Рубец родился 24 ноября 1953 года в Гродно Белорусской ССР. Большую часть жизни художник провел в Пятигорске, а также был постоянным участником академических выставок Южного отделения РАХ.

Ранее ушел из жизни выдающийся искусствовед, исследователь творчества Андрея Рублева и древнерусской иконописи Геннадий Попов. Ему было 86 лет. В последние годы он трудился над главой для 22-томного фундаментального труда «История русского искусства».

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