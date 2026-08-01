Скончался бывший генеральный секретарь ОПЕК Ортиса

Бывший генеральный секретарь ОПЕК Рене Ортиса умер на 85 году жизни, сообщили в Х организации. ОПЕК выразила глубокую скорбь по утрате и напоминает о его вкладе в нефтяную отрасль.

ОПЕК с глубокой скорбью сообщает о кончине д-ра Рене Г. Ортиса, чей вклад в нефтяную отрасль и деятельность организации надолго останется в нашей памяти. Секретариат ОПЕК выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по всей «семье ОПЕК», — говорится в сообщении.

Ортиса родился 31 декабря 1941 года в Эквадоре. В его профессиональной биографии — ряд значимых постов: он дважды становился министром энергетики страны, возглавлял маркетинговый отдел в нефтяной госкорпорации Эквадора, представлял республику в ОПЕК в качестве постоянного представителя, а также входил в Оксфордский энергетический клуб. С января 1979 года по июнь 1981 года Ортиса занимал должность генерального секретаря ОПЕК.

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