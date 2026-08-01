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01 августа 2026 в 15:45

Ребенок и взрослый погибли в ДТП под Самарой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека, в том числе ребенок, погибли, а еще пятеро пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщает региональный центр по делам ГО, ПБ и ЧС в МАКСе. Авария случилась в 11:36 по московскому времени на 17-м километре трассы в обход Сызрани при выезде на автодорогу Москва — Самара. Столкнулись Geely Emgrand и Hyundai Tucson.

По нашей информации, два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, травмированы пять человек, — рассказали в областном учреждении.

Ранее ГУ МВД России по Кузбассу сообщило, что 17-летний водитель кроссового мотоцикла погиб в результате ДТП в Кемерово. Авария произошла утром 1 августа на улице Радищева.

До этого автомобиль каршеринга под управлением подростка упал в реку на Филевской набережной в Москве. ДТП произошло на Крылатской улице в районе дома № 2.

Также сообщалось, что водитель погиб в результате ДТП в Чеховском городском округе 30 июля. Авария произошла в районе деревни Еськино около 22:00.

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