Спасатели усилили патрулирование водоемов в Москве Столичные спасатели усилили патрулирование рек и водоемов из-за жаркой погоды

Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жаркой погоды, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. Спасательные службы проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ежедневно безопасность людей на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы. В жаркую погоду число специалистов достигает 120 человек, — написано в публикации.

Под постоянным контролем спасательных служб находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и городские пруды. Комплекс городского хозяйства призывает соблюдать правила безопасности у водоемов и не оставлять без присмотра детей и животных.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что первые выходные августа будут благоприятными для купания. Она отметила, что вода в небольших водоемах прогреется до +20 градусов, а максимум температуры традиционно приходится как раз на конец июля — начало августа.