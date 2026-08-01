Дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель» в Брянской области Три человека пострадали при атаке дрона на маршрутку под Брянском

Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе движущуюся пассажирскую «Газель» в районе поселка Погар Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в МАКСе. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки ВСУ по маршрутному такси ранены трое жителей Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую «Газель» возле пгт. Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки. Всем оказана медицинская помощь в больнице. Пострадавшим — скорейшего выздоровления, — уточнил он.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по Горловке в ДНР, в результате чего пострадали пять человек. Среди раненых оказались четверо сотрудников бригады скорой медицинской помощи и один житель города.

Между тем стало известно, что украинский FPV-дрон атаковал мужчину на электросамокате в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области. В результате полученных травм он скончался.