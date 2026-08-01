УЕФА потребовал отставки Инфантино под угрозой вотума недоверия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов инициировать процедуру вотума недоверия в отношении главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино в случае, если тот не уйдет в отставку, сообщает The Telegraph. Члены организации недовольны последними решениями 56-летнего чиновника.

Отмечается, что все 55 стран — членов УЕФА поддержали вариант с отставкой Инфантино путем вотума недоверия, если тот откажется самостоятельно сложить полномочия. УЕФА вправе инициировать эту процедуру, поскольку имеет в своем распоряжении голоса 43 из 211 стран — членов ФИФА.

Ранее в УЕФА заявили, что утратили доверие к Инфантино. До этого глава мировой футбольной организации отказался от проекта по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

До этого журналист Ромен Молина заявил, что Инфантино может в ближайшее время покинуть свой пост. По его данным, президент ФИФА утратил поддержку среди футбольных чиновников и постепенно теряет контроль над организацией.