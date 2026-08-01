УЕФА отвернулся от Инфантино и объявил бойкот турнирам ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что больше не доверяет президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. До этого Инфантино отказался от проекта по продаже части прав на чемпионат мира частным инвесторам. Инициативу ранее раскритиковали УЕФА, КОНКАКАФ, Азиатская конфедерация футбола и КОНМЕБОЛ. В УЕФА также объявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА.

Текущее руководство ФИФА не только потеряло доверие УЕФА, но и доверие многих других членов футбольной семьи <…> Мы не можем продолжать в том же духе, когда речь идет о секретных схемах, разработанных в кратчайшие сроки безликими людьми и приносящих сомнительную пользу игре. Мы должны установить виновных и призвать их к ответу, будет правильно, если в ближайшие дни и недели УЕФА вместе со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями проанализирует, как это произошло, и разработает план, чтобы подобное не повторилось, — говорится в заявлении пресс-службы.

В организации заявили, что предложенная сделка не была прозрачной, а также отметили, что при резервах ФИФА более $5 млрд средства не используются на благо футбола. В УЕФА сообщили, что намерены начать работу с партнерами по созданию нового механизма распределения ресурсов в рамках программы FIFA Forward, чтобы использовать часть средств, которые, по мнению организации, бездействуют на счетах ФИФА.

Проект Инфантино предполагал создание компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была управлять ключевыми мужскими и женскими турнирами ФИФА. По оценке федерации, инициатива могла привлечь около $4,2 млрд, однако вызвала широкую критику со стороны футбольных организаций и функционеров.

Ранее журналист Ромен Молина заявил, что Инфантино может в ближайшее время покинуть свой пост. По его данным, президент ФИФА утратил поддержку среди футбольных чиновников и постепенно теряет контроль над организацией.