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01 августа 2026 в 15:20

Совфед уточнил, какая процедура полагается бесплатно вдовам ветеранов СВО

Сенатор Лантратова: жены ветеранов СВО смогут бесплатно пройти процедуру ЭКО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Жены и вдовы ветеранов СВО будут иметь возможность оформления бесплатной процедуры ЭКО, сообщила ИС «Вести» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова. Она уточнила, что эту процедуру ранее можно было получить бесплатно только с диагнозом бесплодие.

Один из таких сложных законов, который нам все-таки удалось принять в эту сессию, — это закон о такой дополнительной мере поддержки для жен и вдов участников специальной военной операции, как возможность воспользоваться бесплатно вспомогательными репродуктивными технологиями, то есть сделать процедуру ЭКО бесплатной. Потому что раньше такая возможность была только по полису ОМС, если поставлен диагноз бесплодие, — сказала Лантратова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с участниками СВО, что при трудоустройстве ветеранов специальной военной операции недостаточно предлагать им места только в военкоматах. Глава государства отметил, что в системе Министерства обороны существует множество других направлений.

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