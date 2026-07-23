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23 июля 2026 в 19:57

Копеечное средство для чистоты: домашние бомбочки отстирают вещи не хуже магазинных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для хорошей стирки не всегда нужны дорогие порошки и гели. Домашние стиральные бомбочки готовятся из простых ингредиентов, помогают справиться с повседневными загрязнениями и экономят семейный бюджет. К тому же вы всегда знаете, что входит в состав средства.

Для приготовления понадобится половина стакана натертого хозяйственного мыла, 1,5 стакана соды, 4 столовые ложки перекиси водорода и 5 столовых ложек уксуса. Смешайте сухие ингредиенты, затем постепенно добавьте перекись и уксус. Из получившейся массы сформируйте небольшие шарики или таблетки и оставьте их сохнуть на сутки.

Для одной стирки достаточно одной бомбочки. А если нужно удалить пятно, размочите ее в небольшом количестве воды до состояния кашицы и нанесите на загрязнение на 10 минут перед стиркой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и оценила, насколько удобно хранить такие домашние средства. Для сохранения их свойств держите бомбочки в плотно закрытой сухой емкости и не используйте их для тканей, требующих исключительно деликатного ухода.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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