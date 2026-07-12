Гортензия проснется быстрее весной: простой способ ускорить появление бутонов

Многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Весной, когда днем температура держится выше +5 градусов, гортензию накрывают прозрачной пленкой, делая небольшое укрытие. Под ней почва быстрее прогревается, корни активнее начинают работать, и растение раньше переходит к росту. Дополнительно приствольный круг можно замульчировать компостом слоем 3–4 см или пролить куст теплой водой около 30 градусов.

Важно не забывать проветривать пленочное укрытие, чтобы внутри не появилась излишняя влажность. Лучше всего такой способ подходит для метельчатых и древовидных гортензий, а с крупнолистными нужно быть осторожнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после теплого старта кусты быстрее набирают силу. Она советует не спешить снимать укрытие при первых потеплениях — лучше дождаться, когда ночные заморозки точно закончатся.

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