Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 17:49

Гортензия проснется быстрее весной: простой способ ускорить появление бутонов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Весной, когда днем температура держится выше +5 градусов, гортензию накрывают прозрачной пленкой, делая небольшое укрытие. Под ней почва быстрее прогревается, корни активнее начинают работать, и растение раньше переходит к росту. Дополнительно приствольный круг можно замульчировать компостом слоем 3–4 см или пролить куст теплой водой около 30 градусов.

Важно не забывать проветривать пленочное укрытие, чтобы внутри не появилась излишняя влажность. Лучше всего такой способ подходит для метельчатых и древовидных гортензий, а с крупнолистными нужно быть осторожнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после теплого старта кусты быстрее набирают силу. Она советует не спешить снимать укрытие при первых потеплениях — лучше дождаться, когда ночные заморозки точно закончатся.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
Читайте также
Перестала поливать томаты на скорую руку: кусты окрепли, а плоды больше не трескаются
Общество
Перестала поливать томаты на скорую руку: кусты окрепли, а плоды больше не трескаются
Сине-фиолетовая россыпь «горошин» для ленивых садоводов: цветет все лето, пахнет ванилью и не требует ухода
Общество
Сине-фиолетовая россыпь «горошин» для ленивых садоводов: цветет все лето, пахнет ванилью и не требует ухода
Магнитные бури с 13 по 19 июля: узнайте точный прогноз на неделю
Семья и жизнь
Магнитные бури с 13 по 19 июля: узнайте точный прогноз на неделю
Хуже пожара: как переехать без нервотрепок — полный план
Семья и жизнь
Хуже пожара: как переехать без нервотрепок — полный план
Цветы для белой клумбы: цветут с июня до октября и не боятся морозов
Общество
Цветы для белой клумбы: цветут с июня до октября и не боятся морозов
дачники
советы
цветы
гортензии
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генсек ООН испугался новой войны между США и Ираном
Одно мировое событие встревожило генсека ООН
Более миллиона жителей пострадали из-за наводнения в Бангладеш
США лишились ярого русофоба, перезагрузка скорой, смерть звезды: что дальше
В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших
Неожиданная причина заставила реакторы французских АЭС «смолкнуть»
В Сибири на трассе загорелась цистерна с дизельным топливом
Американский журналист раскрыл детали ударов США по целям в Иране
Глава ФИФА рассказал, как часто общается с Трампом
Мизулина раскритиковала Минпросвещения из-за «мармеладных фекалий»
Интенсивные дожди, заморозки и первый снег: погода в Москве в октябре
Оперштаб раскрыл последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Взрывы прозвучали в районе Ормузского пролива
Три человека погибли в результате атаки дрона на гражданский автомобиль
Обманувшие Минобороны мошенники не смогли обжаловать приговор
МЧС России отправило 22 тонны гуманитарной помощи в Венесуэлу
Во Франции возбудили дело о терроризме после обнаружения авто с оружием
«Был воинственным»: Трамп раскрыл содержание последнего разговора с Грэмом
Собянин сообщил об атаке ВСУ на Москву
Сотрудник ТЦК погиб во Львове в день начала протестов против военкомов
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.