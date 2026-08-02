Звезда сериала «Золотое дно» скрывала рождение ребенка

Режиссер Илья Ермолов и его супруга актриса Марина Ворожищева перед началом церемонии награждения лауреатов национальной телевизионной премии ‭«ТЭФИ-2026» в номинациях категории ‭«Сериалы» в Москве

Актриса театра и кино Марина Ворожищева, которая состоит в браке с режиссером и продюсером Ильей Ермоловым, сообщила в соцсетях, что стала мамой во второй раз. Свой пост она сопроводила семейной фотографией: в кадре позируют супруги вместе со старшим ребенком, а позади стоит коляска. Друзья и коллеги артистки поздравили ее с пополнением.

Первая прогулка с парнем, который родился 27.07, — написала Ворожищева.

Ворожищева и Ермолов познакомились в 2013 году на съемках сериала «Сын отца народов». Позже их отношения переросли в роман, а затем пара поженилась. Осенью 2018 года у пары родился сын, которого назвали Лука. Ворожищева снималась в картинах «Хирург», «Золотое дно», «Библиотекарь», «Зверобой» и другие.

Ранее актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили о рождении первого совместного ребенка. У пары родился сын, которого назвали Лео. Для Акиньшиной он стал четвертым ребенком. Ее старший сын Филипп родился в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. От кинопродюсера Арчила Геловани у Акиньшиной двое детей — сын Константин и дочь Эми. У Козловского есть дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой.