Глава МИД Германии призвал ЕС усилить защиту границ

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию защитить внешние границы Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает газета Bild. В публикации отмечается, что глава ведомства назвал это наивысшим приоритетом.

По его мнению, для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко. В издании подчеркивают, что Европе удалось избежать крупного миграционного кризиса, но при этом обстановка остается такой же напряженной.

В пятницу, 31 июля, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тыс. человек за сутки проникли в анклав из Марокко. Позже испанские СМИ сообщали, что около 53 тыс. мигрантов добровольно вернулись обратно.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов посоветовал гражданам страны отменить поездки в испанский автономный город Сеуту из-за миграционного кризиса. Американское внешнеполитическое ведомство распространило уведомление в субботу 1 августа, предупредив о рисках, связанных с возможными беспорядками.