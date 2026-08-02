Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 12:18

Глава МИД Германии призвал ЕС усилить защиту границ

Вадефуль призвал ЕС усилить защиту границ после наплыва мигрантов в Сеуту

Йоханн Вадефуль Йоханн Вадефуль Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию защитить внешние границы Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает газета Bild. В публикации отмечается, что глава ведомства назвал это наивысшим приоритетом.

По его мнению, для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко. В издании подчеркивают, что Европе удалось избежать крупного миграционного кризиса, но при этом обстановка остается такой же напряженной.

В пятницу, 31 июля, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тыс. человек за сутки проникли в анклав из Марокко. Позже испанские СМИ сообщали, что около 53 тыс. мигрантов добровольно вернулись обратно.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов посоветовал гражданам страны отменить поездки в испанский автономный город Сеуту из-за миграционного кризиса. Американское внешнеполитическое ведомство распространило уведомление в субботу 1 августа, предупредив о рисках, связанных с возможными беспорядками.

Европа
Германия
Йоханн Вадефуль
границы
Евросоюз
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беглов пошутил о якобы существующей борьбе между Москвой и Петербургом
СК взял на контроль дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге
В Москве умер легендарный таджикский футболист
Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна
Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны
Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы
Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной
Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте
Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве
Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры
Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа
Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее
Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера
Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен
На Украине зафиксирован пятилетний рекорд по числу заявлений в вузы
Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота
Второй мост обрушился за сутки в Приморье
Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»
В NASA блокировали добычу стратегически важного для США ресурса
«Самоубийственный выбор»: в Греции посоветовали ЕС не идти на поводу у США
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.