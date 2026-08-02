Запасы газа в Европе упали до исторического минимума Закачка газа в хранилища Европы достигла рекордно низкого уровня за шесть лет

Нетто-закачка газа в подземные хранилища Европы достигла рекордно низкого уровня за последние шесть лет, подсчитал ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Отмечается, что показатели продолжают снижаться из-за аномальной жары и уменьшения импорта сжиженного природного газа.

В июле объем отбора газа из хранилищ впервые за последние четыре года превысил 1 млрд кубометров, увеличившись на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объем закачки в ПХГ составил 9,6 млрд кубометров, что является минимальным показателем за последние два года. Так, чистая закачка газа в июле составила 8,5 млрд кубометров, что на 21% меньше, чем в прошлом году.

Ранее депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был выгоден третьим странам, которые хотели навсегда разорвать энергетическую связь Берлина с Москвой. Парламентарий назвал отказ от российского газа и переход на дорогое американское сырье исторической ошибкой, наносящей ущерб Германии.

До этого стало известно, что Германии приходится платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году. По информации журналистов, причинами этого стали отказ от российских энергоресурсов и кризис на Ближнем Востоке.