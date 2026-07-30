Картошка не сгниет до весны: простые ошибки хранения, которые губят урожай

Картофель может спокойно пролежать до весны, но только при правильной подготовке. Часто урожай портится не из-за сорта, а из-за ошибок, которые допускают сразу после выкапывания. Несколько простых правил помогут сохранить клубни крепкими и свежими.

Перед закладкой картофель нужно хорошо просушить в тени и перебрать. Поврежденные, подмерзшие и подозрительные клубни лучше сразу убрать. После уборки полезно выдержать картофель 10–14 дней при температуре +12–18 градусов — за это время кожура станет плотнее, а мелкие повреждения затянутся.

Хранить урожай лучше при температуре +2–4 градуса в хорошо проветриваемом помещении. Не используйте герметичные мешки — картофелю нужен доступ воздуха. Раз в месяц проверяйте запасы и удаляйте испорченные клубни, чтобы гниль не распространилась дальше.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что тщательная сортировка перед хранением помогает сохранить больше картофеля. Дополнительно советует не смешивать клубни с яблоками и другими овощами, которые могут ускорить порчу урожая.

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