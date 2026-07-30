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30 июля 2026 в 10:30

Добавляю яйцо в тертую картошку — оладьи «Хрустящие» за 15 минут: идеально к сметане да вприкуску с зеленым лучком

Фото: D-NEWS.ru
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Тру картофель на мелкой терке, слегка отжимаю сок, добавляю яйцо, муку, соль и перец — тесто получается как густая сметана. Жарю на разогретой сковороде до золотистой хрустящей корочки. Оладьи получаются тонкими, с пузырчатой поверхностью, а внутри — нежными и маслянистыми. Зеленый лук добавляет свежести, а сметана подчеркивает вкус. Они идеальны на завтрак, обед или ужин — исчезают быстрее, чем я успеваю жарить. Готовятся просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует. Отличный способ быстро накормить семью вкусным и сытным блюдом.

Для приготовления понадобится: 4 крупные картофелины, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите, натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной и зеленым луком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла таких оладий — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят картошку, просили добавки. Я добавила в тесто чеснок и укроп, а вместо муки взяла манку — оладьи стали еще хрустче. Кстати, можно добавить тертый сыр. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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