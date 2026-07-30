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30 июля 2026 в 12:05

Отца обвинили в смерти сына из-за газовой горелки

Жителя Ленобласти будут судить после гибели сына в пожаре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Ленинградской области в суд передали уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, которого обвиняют в гибели его 13-летнего сына при пожаре в гараже, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Трагедия произошла весной в деревне Борисова Грива. По версии следствия, мужчина использовал газовую горелку в гаражном боксе, рядом с которым находился 12-литровый баллон со сжиженным газом.

В какой-то момент в помещении произошло возгорание, после чего огонь быстро распространился по гаражу. Находившийся внутри подросток не смог самостоятельно выбраться и получил тяжелые термические ожоги, несовместимые с жизнью. Отец также пострадал, но выжил.

Следствие рассматривало разные версии произошедшего, включая возможную утечку газа из баллона. Однако проведенные экспертизы показали, что причиной пожара стали неосторожные действия мужчины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее жителя Калининградской области приговорили к 1,5 года колонии-поселения по делу о смертельном ДТП, в котором погиб семилетний ребенок. Авария произошла на Южном обходе Калининграда. По данным суда, автомобиль Chery стоял на дороге с включенной аварийной сигнализацией, когда в него врезался Mercedes под управлением 20-летнего жителя Мамоново.

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