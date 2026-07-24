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24 июля 2026 в 16:25

Раскрыто, откуда БПЛА могли атаковать Петербург и Ленобласть

«Военная хроника»: атаковавшие Ленобласть БПЛА зашли через Прибалтику

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Украинские дроны, атаковавшие объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, могли зайти в воздушное пространство России с территории Прибалтики, сообщает «Военная хроника» в МАКСе. Авторы канала считают, что такие налеты будут повторяться, пока последствия для Киева не перевесят выгоду от его собственных атак.

По мнению экспертов, акцент следует сместить на ключевые элементы украинской энергетической инфраструктуры. Текущая стратегия не дает властям Украины повода отказаться от ударов по российским регионам, полагают аналитики.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что в результате удара украинских дронов по складским помещениям Wildberries в Новосаратовке пострадали три человека. Глава региона добавил, что на территории комплексов возникло возгорание.

Кроме того, Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области создан и собран экспериментальный образец плавучего средства «Плот-40», предназначенного для прикрытия военно-морских баз, портовых сооружений и объектов топливно-энергетического сектора от беспилотных аппаратов. Глава региона отметил, что данная разработка не имеет отечественных аналогов.

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