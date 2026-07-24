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24 июля 2026 в 16:04

Уникальный способ защиты портов от БПЛА придумали в Ленобласти

Дрозденко сообщил о разработке платформы «Плот-40» для защиты портов от БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Опытную модель уникальной плавучей платформы «Плот-40» для обороны военных гаваней, портов и объектов ТЭК от БПЛА разработали и изготовили в Ленинградской области, рассказал губернатор Александр Дрозденко в МАКСе. Глава региона подчеркнул, что аналогов этому изделию в России нет, а его серийное производство полностью базируется на мощностях местных предприятий.

Во время рабочей поездки в Выборг мне презентовали еще одну разработку наших инженеров для защиты ленинградского неба — «Плот-40». <…> По моему поручению разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростехе сообщили, что компания «РТ — проектные технологии» впервые продемонстрировала комплекс «Паутина», предназначенный для охраны объектов от атак беспилотных аппаратов. Система способна прикрывать сооружения высотой более 25 метров и любых площадей. Конструктивные элементы «Паутины» состоят из опорных колонн, несущей сетки и закрепительных стоек.

Кроме того, военный аналитик и историк ПВО Юрий Кнутов заявил, что для надежной обороны российских складских объектов от налетов со стороны украинских сил потребуются мобильные расчеты ПВО. Специалист добавил, что дополнительно следует организовать защитный контур с применением средств радиоэлектронной борьбы.

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