Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 08:14

Российские нефтехранилища и электроподстанции защитят с помощью «Паутины»

Ростех представил новый комплекс для защиты промышленных объектов от БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Компания «РТ — проектные технологии» впервые представила комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Система может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.

Система «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие, — отметили в госкорпорации.

Конструкция «Паутины» включает несущие колонны, силовую сеть и опоры. Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров уточнил, что комплекс позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить БПЛА, летящий на скорости 250 километров в час.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России несколько партий истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины обладают высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью.

Общество
Ростех
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО «обратилась» к Богу
Раскрыто, как банки смогут компенсировать ущерб от телефонных мошенников
Россиянин получил суровый срок за посты в сети
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
«По команде своих кураторов»: в ГД пришли в ярость из-за атак ВСУ на суда
Мантуров пожелал успехов новому экипажу МКС
Названы критерии для включения номеров в «Антифрод»
Звезда «Дикого ангела» захотела спеть в России почти за 30 млн рублей
Самолет с российскими гражданами экстренно вернулся в аэропорт вылета
Российские нефтехранилища и электроподстанции защитят с помощью «Паутины»
Дроноводы группировки «Север» уничтожили 20 автомобилей ВСУ
В Госдуме нашли способ снизить налог на прибыль для части компаний
КСИР сжег дотла один из главных центров снабжения американской армии
Российские войска снова обрушили мощь на порты Украины
Трамп «избавился» от Украины оригинальным способом
Крах логистики ВСУ и удар по торговому порту: новости СВО к утру 15 июля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 июля: инфографика
ВСУ из-за колоссальных потерь вынуждены были пойти на отчаянный шаг
Ночная атака украинского БПЛА привела к ранению мирного жителя
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае существенно выросла за сутки
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.