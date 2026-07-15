Российские нефтехранилища и электроподстанции защитят с помощью «Паутины» Ростех представил новый комплекс для защиты промышленных объектов от БПЛА

Компания «РТ — проектные технологии» впервые представила комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Система может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.

Система «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, способные в базовом варианте выдержать прямое попадание дрона массой до 200 килограммов. Решение позволяет эффективно защищать такие объекты, как нефтехранилища, электроподстанции и другие, — отметили в госкорпорации.

Конструкция «Паутины» включает несущие колонны, силовую сеть и опоры. Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров уточнил, что комплекс позволяет возводить вокруг объекта сплошную прочную сеть для «ловли» дронов. В базовом варианте она может остановить БПЛА, летящий на скорости 250 километров в час.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России несколько партий истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины обладают высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью.