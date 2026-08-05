Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 07:17

Мошенничество через банкоматы в России резко выросло

В Банке России сообщили о резком росте мошеннических операций через банкоматы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во втором квартале 2026 года число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента выросло до 1764 случаев — это больше, чем за весь 2025 год (1,07 тыс.), пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ. По сравнению с первым кварталом рост составил 2,2 раза, объем похищенных средств достиг 252,3 млн рублей.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что мошенники постоянно совершенствуют схемы для обхода антифрод-систем, в том числе убеждают граждан снимать деньги в отделениях и передавать их третьим лицам или зачислять через банкоматы. Увеличение статистики также связано с тем, что с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях от граждан, даже если они не являются их клиентами.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года банки зафиксировали 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей. По данным регулятора, рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.

До этого в МВД России сообщили, что злоумышленники собирают информацию из соцсетей и мессенджеров для создания цифровых профилей на граждан и последующих адресных атак. По данным ведомства, преступники целенаправленно изучают личные данные из открытых источников, чтобы выстраивать индивидуальные мошеннические схемы.

Общество
Центробанк
мошенничество
банкоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миронов предложил засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж
Трамп заявил о решающих 48 часах в переговорах с Ираном
Три человека ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область
Рэпер Элджей лишится компании в России
Мошенничество через банкоматы в России резко выросло
Мать убитых в Таиланде россиян высказалась о наказании для виновных
Более 40 дронов ВСУ уничтожили над Ростовской областью за ночь
Стало известно, каким русским именем в США часто называют новорожденных
Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов клещей россиян
Дизайнер объяснила, какой ремонт в квартире реально успеть сделать за месяц
Экс-продюсер Газманова сознался в мошенничестве
В ТОФ назвали главные характеристики сверхзвуковой ракеты «Оникс»
Биохимик развеяла самый распространенный миф о пользе детокс-чая и смузи
Атака на Тульскую область 5 августа: пожар на складе Wildberries, раненые
Психолог объяснила, как помочь ребенку-интроверту адаптироваться в классе
Таиланд передал Лаврову письмо после гибели двух россиян в Паттайе
Стало известно, где похоронят погибших в Паттайе россиян
Wildberries эвакуировал сотрудников после пожара на складе под Тулой
Назван неочевидный симптом опухоли головы или шеи
В МИД РФ заявили о попытке Киева усилить эскалацию
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.