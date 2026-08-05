Мошенничество через банкоматы в России резко выросло В Банке России сообщили о резком росте мошеннических операций через банкоматы

Во втором квартале 2026 года число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента выросло до 1764 случаев — это больше, чем за весь 2025 год (1,07 тыс.), пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ. По сравнению с первым кварталом рост составил 2,2 раза, объем похищенных средств достиг 252,3 млн рублей.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что мошенники постоянно совершенствуют схемы для обхода антифрод-систем, в том числе убеждают граждан снимать деньги в отделениях и передавать их третьим лицам или зачислять через банкоматы. Увеличение статистики также связано с тем, что с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях от граждан, даже если они не являются их клиентами.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года банки зафиксировали 17,5 млн попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 трлн рублей. По данным регулятора, рост показателей как по количеству, так и по объему предотвращенных мошеннических операций превысил 4%.

До этого в МВД России сообщили, что злоумышленники собирают информацию из соцсетей и мессенджеров для создания цифровых профилей на граждан и последующих адресных атак. По данным ведомства, преступники целенаправленно изучают личные данные из открытых источников, чтобы выстраивать индивидуальные мошеннические схемы.