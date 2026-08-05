Экс-продюсер Газманова сознался в мошенничестве Экс-продюсер Газманова признал вину по делу о мошенничестве

Бывший продюсер певца Олега Газманова Филипп Росса признал вину по уголовному делу о мошенничестве и нарушении авторских прав на произведения артиста, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Фигурант раскаялся и частично возместил причиненный ущерб.

Росса полностью признал вину, раскаялся и погасил большую часть ущерба по делу, — говорится в сообщении.

Ранее Газманов попросил суд отпустить из СИЗО Россу, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав. Артист направил ходатайство о смягчении меры пресечения после того, как Росса частично возместил ему ущерб.

До этого Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей для Россы. Апелляционная жалоба защиты была оставлена без удовлетворения. Фигурант жаловался на состояние здоровья.

Прежде Хорошевский суд Москвы отказал бывшему директору Газманова Дмитрию Царенко во взыскании 44 млн рублей с артиста. Царенко утверждал, что перечислял эти деньги на счета Газманова в течение пяти лет.