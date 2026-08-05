Трамп заявил о решающих 48 часах в переговорах с Ираном Трамп заявил, что итоги переговоров США и Ирана станут известны через 48 часов

Результаты переговоров с Ираном могут стать известны в ближайшие 48 часов, заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед вылетом из Лос-Анджелеса. По его словам, которые передает Report, открытие Ормузского пролива возможно уже в ближайшие дни. До этого СМИ писали, что Вашингтон готовится объявить о временных договоренностях с Тегераном и Оманом по этому вопросу.

Мы очень хорошо продвигаемся. Мы узнаем в течение 48 часов. Это (открытие Ормузского пролива. — NEWS.ru) может произойти завтра или послезавтра. Достигнут значительный прогресс, — сказал Трамп.

Ранее появилась информация о том, что Ирану предложили соглашение по Ормузскому проливу, предусматривающее новый порядок прохода торговых судов. По информации источника, суда должны будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Исламской Республики, а выходить через воды Омана без взимания платы.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет. Он выразил надежду на скорое завершение переговоров.