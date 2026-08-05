Стали известны условия соглашения по Ормузскому проливу WSJ: сделка по Ормузу подразумевает заход судов в Персидский залив через Иран

Ирану предложили соглашение по Ормузскому проливу, предусматривающее новый порядок прохода торговых судов, передает Wall Street Journal. По данным издания, суда должны будут заходить в Персидский залив через территориальные воды Исламской Республики, а выходить через воды Омана без взимания платы.

Как пишет газета, Тегеран потребовал право на взимание сборов за проход судов, а также гарантии невозобновления атак, снятие американской морской блокады и смягчение санкций в отношении иранской нефти. При этом США и ряд стран Ближнего Востока отвергли требование о введении сборов и настаивают на гарантиях отсутствия угроз со стороны Ирана.

По информации источника, некоторые представители Корпуса стражей Исламской революции сообщили посредникам, что Тегеран не согласится на сделку без права контроля над Ормузским проливом. В случае достижения соглашения следующим этапом может стать восстановление действия меморандума о взаимопонимании, а Пакистан предложил провести новый раунд ирано-американских переговоров, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что Иран введет запрет на проход через Ормузский пролив для стран и компаний, которые поддержат идею президента США Дональда Трампа об использовании средств из замороженных активов республики. В Тегеране заявили, что предложение главы Белого дома является незаконным.