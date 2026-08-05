«Пусть сумочку Chanel продаст»: как будет жить Лерчек после приговора

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), по словам ее гражданского мужа Луиса Сквиччиарини, в ближайшее время намерена сосредоточиться на своем здоровье. Как она будет жить после судебного приговора, на чем сможет зарабатывать деньги и каким образом сумеет выплатить присужденный судом штраф в 765 миллионов рублей — узнал NEWS.ru.

Как будет жить Чекалина после приговора

Валерии Чекалиной назначили пятилетний условный срок. Это значит, что она остается на свободе, но должна соблюдать ряд правил. Например, ей нельзя менять место жительства без уведомления. Ей нужно отмечаться не реже одного раза в месяц.

При обычном условном сроке электронный браслет не назначают — его используют при домашнем аресте или во время следствия. У Лерчек браслет был именно тогда, а сейчас ей его носить не нужно. Она может поехать за границу, например, в Сербию на лечение, как и планировала. «Но перед этим следует написать заявление в инспекцию, которая контролирует условно осужденных, и получить разрешение. Самостоятельно уезжать без согласования нельзя», — сказал NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский.

Иногда суд вводит дополнительные запреты — например, нельзя ходить в бары, клубы или на массовые мероприятия. У Чекалиной таких ограничений нет. Она может посещать рестораны, встречаться с друзьями и вести привычный образ жизни. При этом контроль все равно остается: сотрудники инспекции имеют право прийти домой. Отказать им в доступе она не может.

Что сказал после суда гражданский муж Лерчек

Гражданский муж Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал видеообращение в соцсетях. Он поблагодарил всех, кто поддерживает их семью, и сказал, что сейчас в приоритете — здоровье Валерии. По его словам, стресс от судебного процесса негативно сказался на ее самочувствии.

Луис Сквиччиарини и Валерия Чекалина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Между тем гособвинение осталось недовольно приговором блогеру. Сторона осужденной также собирается обжаловать решение суда. По словам адвоката Чекалиной Константина Третьякова, есть вопросы, в частности, к принципу расчета суммы штрафа. В любом случае Чекалина остается на свободе с условным сроком и должна будет выплатить штраф, вопрос только в его размере.

Как Лерчек сможет зарабатывать

Как сообщают СМИ, во время последнего слова в суде Чекалина попросила не назначать ей штрафные выплаты. Она заявила, что у нее не осталось накоплений, а продавать для погашения штрафа больше нечего. Однако суд принял решение о штрафе в пользу государства в размере 765 миллионов рублей. Также ей запретили вести деятельность в интернете.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что Лерчек будет обязана выплатить государству штраф после вступления приговора в законную силу. «Если человек не уплачивает долг, то включается механизм банкротства... Конкурсный управляющей изучит все сделки, совершенные за последние годы. Некоторые сделки могут быть оспорены, и имущество возвращено в конкурсную массу», — пояснила адвокат.

На чем зарабатывают родственники Лерчек

Гражданский муж Валерии Луис некоторое время назад создал свой сайт. Он продает онлайн-уроки: учиться можно и без партнера, и с партером. Тариф с обратной связью от Сквиччиарини стоит 15,5 тыс. рублей в месяц, без обратной связи — около 10 тыс. ежемесячно. Участникам обещают также бонусы от партнеров — косметику и технику. Оплатить можно картой любого банка, есть опция рассрочки.

Мать Лерчек во время судебного процесса над дочерью открыла сайт по продаже косметики. Бренд рекламирует сама Чекалина: снялась после первых сеансов химиотерапии с обритой головой. Представленная косметика среднего ценового диапазона, например, гель для умывания стоит от 1990 рублей.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на судебном заседании в Гагаринском суде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как может проходить банкротство Лерчек

Вербицкая-Линник предположила, что Лерчек не выходит замуж за Сквиччиарини именно по юридическим мотивам. «Сейчас де-юре они — два человека, у которых нет общего имущества. В случае банкротства Валерии, если бы Луис состоял с ней в браке, для погашения долга рассматривали бы все, что он на себя записал или заработал. А так привлечь его к субсидиарной ответственности в рамках банкротства невозможно», — подчеркнула юрист.

С косметическим бизнесом матери Лерчек дело, по словам Вербицкой-Линник, обстоит сложнее. Мать Чекалиной Эльвира Феопентова значится одним из двух соучредителей компании. «Если будет установлено, что на этот бизнес Валерия тратила свои деньги, то при банкротстве у конкурсного управляющего будут вопросы. Он может предположить, что мать „прикрывает“ бизнес дочери», — сказала адвокат. Она добавила, что конкурсные управляющие обладают высокой компетентностью, недооценивать их не стоит.

Какое имущество осталось у Лерчек, что она может продать

Один из главных активов семьи Чекалиных — таунхаус в коттеджном поселке Ильинка Лейнхаус — был продан Артемом Чекалиным еще в марте. Деньги пошли на погашение долга Валерии перед налоговой инспекцией. Сейчас она снимает большой дом под Новой Ригой, аренда составляет около 300 тысяч рублей ежемесячно. На счетах Валерии оставалось 45 млн 325 тысяч рублей, об этом говорили на суде. Также в судебном решении упоминался Rolls-Royce Cullinan BLA (2022) стоимостью в несколько десятков миллионов. На деньги и машину может быть обращено взыскание долга.

Согласно информации Telegram-канала Звездач, Валерия пришла в Гагаринский районный суд Москвы 30 и 31 июля в вещах общей стоимостью порядка 1 млн рублей. «Пусть сумку „Шанель“, с которой она пришла в суд, продаст и выплатит», — пишут в соцсетях хейтеры.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вербицкая-Линник отметила, что на люксовый гардероб Чекалиной и атрибуты роскоши (обычная одежда не в счет), действительно, может быть обращено взыскание при банкротстве. «Существует рынок бывших в употреблении люксовых вещей. В тот момент, когда Валерии потребуются деньги, она сможет использовать сумочки и другие ценные вещи как своеобразную валюту, то есть продать», — сказала адвокат.

Она добавила, что история Чекалиной интересна своей драматичностью и кинематографичностью: девочка Валерия получила миллиарды — но потеряла все. «Развод, бывший муж в тюрьме, четверо детей, аргентинский жених — бесконечная „мыльная опера“, думаю, еще будет продолжение», — заключила адвокат.

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