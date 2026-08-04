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04 августа 2026 в 17:59

«Продуманный ход»: юрист раскрыла, почему Лерчек не выходит замуж за Луиса

Юрист Вербицкая: Лерчек может не выходить замуж из-за предстоящего банкротства

Лерчек в зале суда Лерчек в зале суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Валерия Чекалина (Лерчек) и ее избранник, отец четверного ребенка Луис Сквиччиариани не спешат узаконить свои отношения из-за предстоящего банкротства блогера, предположила в разговоре с NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник. Она назвала это грамотным, продуманным ходом Чекалиной, которой предстоит борьба за свои деньги и имущество после назначения штрафа в 765 млн. рублей.

Сейчас де-факто и де-юре они — два человека, у которых нет общего имущества и которых ничего не связывает. Это очень грамотный, выверенный шаг. В случае банкротства Валерии, если бы Луис был с ней в браке, для погашения долга рассматривали бы все то, что он на себя записал или заработал. А так как он к ней никак юридически не привязан, то привлечь его к ответственности или к субсидиарной ответственности в рамках банкротства невозможно, — сказала Вербицкая.

Адвокат пояснила, что Лерчек, которая отрицает наличие у нее 765 млн. рублей для оплаты штрафа, может попасть под банкротство и все ее активы будут тщательно изучены.

Если человек не уплачивает долг, включается механизм банкротства — проверяется наличие имущества, а также наличие сделок, направленных на вывод имущества, потому что очень часто бизнесмены диверсифицируют свои активы, записывают то, что принадлежит им, на родственников. Конкурсный управляющей изучает все сделки, совершенные за последние годы. Некоторые сделки могут быть оспорены конкурсным управляющим, и имущество возвращено в конкурсную массу, — пояснила адвокат.

Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков заявил, что она намерена обжаловать приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Гагаринский районный суд Москвы признал Чекалину виновной по делу о незаконных валютных операциях. Кроме условного срока суд назначил блогеру штраф.

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