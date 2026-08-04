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04 августа 2026 в 18:26

Аналитик рассказала, как обезопасить свои деньги от злоумышленников

Аналитик Скареднова: безопаснее всего хранить средства на разных счетах и картах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крупные суммы денег безопаснее хранить на разных банковских картах, рассказала советник председателя совета директоров АО «Национальный банк сбережений» Оксана Скареднова в беседе с RT. При частом использовании данные карты могут быть скомпрометированы.

Главная опасность, по словам Скаредновой, заключается в том, что преступники получат доступ ко всей сумме денег сразу в случае компрометации карты. Чем чаще ее реквизиты участвуют в транзакциях, тем выше вероятность утечки персональных данных, мошенничества и фишинга.

Зарплатная карта постоянно «светится» при оплате покупок в магазинах, проведении платежей в интернете, снятии наличных в банкоматах или привязке к различным сервисам подписок, — предупредила Скареднова.

Злоумышленники могут попытаться вытянуть денежные средства со счетов своих жертв при помощи социальной инженерии, скимминга и вирусных атак. Кроме того, риски исходят и от самого банка, который может заблокировать карту при обнаружении подозрительных операций.

Также эксперт напомнила и о финансовой грамотности: держать все деньги на одном счете нерационально с точки зрения управления личными финансами. Оптимальная стратегия — разделение потоков, считает Скареднова.

На рабочей зарплатной карте стоит оставлять лишь ту сумму, которая необходима для текущих трат на неделю или месяц: установленный лимит позволит минимизировать потенциальный ущерб. Основной же капитал целесообразно переводить на накопительные счета или вклады внутри того же банковского приложения, — сказала эксперт.

Снизить риски также может запрет на операции без СМС-подтверждения, использование виртуальной карты и суточные лимиты. К накопительным счетам, в свою очередь, нельзя получить доступ напрямую с карты через терминал или в интернете, что делает их крайне безопасными с точки зрения бытового мошенничества.

Ранее стало известно, что во втором квартале 2026 года российские банки зафиксировали 17,5 млн попыток хищения средств клиентов. Общая сумма средств, оказавшихся под угрозой, составила 1,9 трлн рублей.

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