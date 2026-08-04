Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»

Транспортная группа FESCO временно прекратила прием заявок на новые перевозки через акваторию Черного моря после крушения теплохода «Янина», сообщает пресс-служба компании. В компании подчеркнули, что решение принято ради безопасности экипажей и сохранности грузов.
Транспортная группа FESCO после инцидента с судном «Янина» временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска. Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, затонул в Черном море в 240 км от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду. Экипаж самостоятельно покинул борт. Все 17 членов команды были спасены.
До этого глава Росатома Алексей Лихачев поблагодарил вертолетчиков Черноморского флота и экипаж египетского судна, спасших моряков теплохода «Янина», затонувшего после нападения ВСУ. По его словам, интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном ночью отправился к месту крушения и спас 16 из 17 моряков, несмотря на угрозы новой атаки.