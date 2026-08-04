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04 августа 2026 в 18:51

Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»

FESCO остановила прием заявок через Черное море после потери теплохода «Янина»

Фото: fesco.ru
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Транспортная группа FESCO временно прекратила прием заявок на новые перевозки через акваторию Черного моря после крушения теплохода «Янина», сообщает пресс-служба компании. В компании подчеркнули, что решение принято ради безопасности экипажей и сохранности грузов.

Транспортная группа FESCO после инцидента с судном «Янина» временно приостанавливает прием новых заявок на отправки через акваторию Черного моря до момента выработки решений с учетом факторов риска. Защищенность экипажей и грузов является безусловным приоритетом FESCO, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что теплоход «Янина», принадлежащий компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, затонул в Черном море в 240 км от Новороссийска в результате ночной атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения и ушло под воду. Экипаж самостоятельно покинул борт. Все 17 членов команды были спасены.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев поблагодарил вертолетчиков Черноморского флота и экипаж египетского судна, спасших моряков теплохода «Янина», затонувшего после нападения ВСУ. По его словам, интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном ночью отправился к месту крушения и спас 16 из 17 моряков, несмотря на угрозы новой атаки.

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