Малую Дмитровку затянуло дымом в Москве из-за пылающего автомобиля

Автомобиль вспыхнул в центре Москвы на Малой Дмитровке, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что улицу заволокло дымом.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, они тушат машину. Причины возгорания и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Перми произошел пожар на территории Камского завода масел. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв технологической емкости.

До этого в Уфе произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Гвардейской, где пламя охватило балконы нескольких верхних этажей. До прибытия профессиональных спасателей местные жители пытались самостоятельно сбить огонь подручными средствами.

Также в Ленинградской области вспыхнул автокран. Инцидент произошел на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, пострадал водитель, движение на трассе временно перекрыли.