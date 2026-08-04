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04 августа 2026 в 20:32

«Обманули»: в Грузии обрушились на НАТО за пустые обещания с членством

Мэр Тбилиси: руководство НАТО обманывало Грузию и Украину с членством в Блоке

Каха Каладзе Каха Каладзе Фото: РИА Новости
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В течение многих лет руководство НАТО обманывало Грузию и Украину, обещая принять их в Альянс, заявил генсек партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, у стран Блока никогда не было таких планов, передает ТАСС.

В течение всех этих лет такие страны, как Грузия, Украина, обманывали, что двери НАТО открыты, однако на самом деле мы все понимаем, какая данность образовалась. Уже они сами же не стесняются, открыто делают заявления такого типа, что это фактически невозможно и исключено, — сказал Каладзе.

Ранее политолог, член Совета по делам национальностей при президенте России Богдан Безпалько заявил, что постсоветская Украина сделала курс на вступление в Евросоюз и НАТО фактически смыслом своего существования. Однако, уверен он, ни в одно ни в другое объединение ее не возьмут.

До этого политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов отметил, что полноценное вхождение Украины в НАТО рассматриваться не будет. По его словам, при администрации главы Белого дома Дональда Трампа такое решение исключено. Он также подчеркнул, что в дальнейшем этот вопрос может вызвать ожесточенные споры в Альянсе.

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