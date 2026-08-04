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04 августа 2026 в 21:08

Lockheed Martin начала переговоры о поставках редких металлов в США

Reuters: Lockheed Martin ведет переговоры о покупке критически важных минералов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американская компания Lockheed Martin проводит переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений на территории США, передает Reuters. Корпорация делает это на фоне требований президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократить зависимость оборонной промышленности от Китая, добавили в источнике.

Отмечается, что крупнейший оборонный подрядчик мира обсуждает с NioCorp Developments поставки скандия. Кроме того, ведутся переговоры с Teck Resources и 5N Plus о закупках германия.

Скандий и германий применяются при производстве военной техники, в том числе компонентов летательных аппаратов и инфракрасных датчиков. Официальных заявлений о завершении переговоров или заключении соглашений пока не поступало.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил: США помогут Армении в изучении недр и разработке запасов редкоземельных минералов на территории республики. По его словам, за последние десятилетия добывающая отрасль серьезно трансформировалась, а на фоне развития технологий искусственного интеллекта редкоземельные минералы приобрели особое значение.

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