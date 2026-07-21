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21 июля 2026 в 10:49

Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии

Импорт грузинской черешни и вишни в Россию в июне вырос до $606,8 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия в июне нарастила импорт вишни и черешни из Грузии до рекордных $606,8 тыс. (более 47,5 млн рублей) — это максимальный показатель за всю историю наблюдений, подсчитали аналитики РИА Новости на основе данных грузинской статслужбы. Для сравнения: годом ранее объем ввоза составлял всего $21 тыс. (более 1,6 млн рублей). Таким образом, закупки выросли в 29 раз в годовом выражении.

Поставки этой продукции из Грузии носят нерегулярный характер: в 2026 году ввоз был зафиксирован лишь в июне. Россия начала закупать вишню и черешню у Грузии с 2014 года, причем обычно поставки приходятся на сезон май — июль.

Кроме того, в июне существенно выросли закупки персиков и нектаринов — до $579,7 тыс. против $3,1 тыс. в мае.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии экспорт вина из Грузии в Россию сократился на 9,7%. С января по июнь в РФ поступило более 23,9 тыс. тонн вина. Общая сумма поставок составила $69,9 млн (5,48 млрд рублей). Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период сумма за экспорт вина в Россию была выше — примерно $72,8 млн (5,71 млрд рублей).

Россия
Грузия
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