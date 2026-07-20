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20 июля 2026 в 12:55

Стало известно, как изменились объемы поставок грузинского вина в Россию

Поставки грузинского вина в РФ уменьшились на 9,7% с начала 2026 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экспорт вина из Грузии в Россию сократился на 9,7% в первом полугодии, сообщает грузинская служба статистики. С января по июнь в РФ поступило более 23,9 тыс. тонн вина, а это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период в 2025 году.

За шесть месяцев Грузия экспортировала в Россию 23 934,5 тонн вина на сумму $69,9 млн (5,48 млрд рублей). При этом в январе-июне прошлого года сумма за 26 504 тонны составила примерно $72,8 млн (5,71 млрд рублей). В текущем году Грузия поставила за границу 37,7 тыс. тонн вина на $117,2 млн (9,19 млрд рублей), что также меньше, чем за аналогичный период в прошлом году на 8,8%.

Ранее посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян и руководитель службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэл Уитли провели переговоры об экспорте армянских товаров. Участники встречи уделили особое внимание действующим американским правилам регулирования импорта и процедурам выхода на местный рынок.

До этого Россельхознадзор попросил Казахстан прекратить экспорт продовольственного подсолнечника до января 2027 года. Российская служба пошла на такой шаг в связи с незаконными поставками семян.

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