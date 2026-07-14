Домашнее виноделие: как сделать вино из крыжовника без ошибок — 3 рецепта

Домашнее виноделие: как сделать вино из крыжовника без ошибок — 3 рецепта

Домашнее виноделие: как сделать вино из крыжовника без ошибок — 3 рецепта

Крыжовник в кругу виноделов давно носит негласное звание северного собрата винограда. И это не случайно: напиток из него демонстрирует удивительную схожесть с качественными белыми винами, да и вкус у него удивительно сбалансированный. Если вы только присматриваетесь к домашнему виноделию или уже имеете опыт, но ищете свежие идеи, эта подборка станет вашей шпаргалкой. Мы разобрали три принципиально разных подхода к приготовлению вина из крыжовника в домашних условиях. В арсенале — классическая схема, максимально упрощенная версия для новичков и рецепт игристого десертного варианта.

Эталонный метод: классическое сухое или полусладкое вино

Этот вариант считается базовым и максимально надежным. Он гарантирует кристально чистый, эстетичный напиток с богатой палитрой оттенков — от соломенно-желтого до нежно-розового (в зависимости от сорта ягод). Готовая крепость обычно держится в пределах 10–12 оборотов.

Продуктовый набор:

крыжовник спелый — 2 кг;

сахарный песок — от 400 до 500 г (если цель — сухое вино) либо 700–800 г (для полусладкого);

вода питьевая, некипяченая — 2 л;

ягоды без предварительной мойки (именно на кожице живут нужные дикие штаммы дрожжей).

Классическое вино из крыжовника: рецепт Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Алгоритм действий (пошагово):

Первичная сортировка. Переберите сырье, отбракуйте испорченные, гнилые и перезревшие ягоды. Удалите весь растительный мусор — веточки, черешки и листья. Важнейшее правило: вода на этом этапе не используется, чтобы не смыть естественный дрожжевой налет. Дробление. Подготовленную массу раздавите с помощью деревянного пестика или проверните через мясорубку с крупной решеткой. Электрический блендер под запретом: он разрушает семена, что впоследствии провоцирует появление неприятной горечи. Закладка основы. Полученное ягодное пюре (мезгу) отправьте в подходящую тару — идеально подойдет пятилитровая стеклянная бутыль. Отдельно смешайте воду (температура не выше 30 градусов) с необходимой порцией сахара, дождитесь полного растворения кристаллов и залейте получившимся сиропом измельченный крыжовник. Тщательно вымешайте массу. Активация диких дрожжей. Горловину емкости закройте марлей, сложенной в несколько слоев, и разместите в затемненном теплом месте. В течение ближайших 48–72 часов дважды в сутки помешивайте содержимое деревянной ложкой, обязательно притапливая всплывающую наверх плотную шапку из кожуры и мякоти. Это предотвращает риск скисания. Установка затвора. Как только вы заметите верные признаки брожения (выделение пены, характерный кисловатый аромат), отделите жидкую фракцию от мезги, тщательно процедив все через марлю. Чистый сок перелейте в емкость для брожения, поставьте гидрозатвор промышленного или кустарного производства (подойдет медицинская перчатка с микроскопическим проколом на пальце) и уберите в темное место со стабильной комнатной температурой на период от 30 до 45 суток. Первая декантация и выдержка. Когда гидрозатвор перестанет пускать пузыри (перчатка сдуется), а на днище появится рыхлый осадок, аккуратно, не взбалтывая, перелейте молодое вино в новый чистый сосуд через тонкую трубочку. Плотно закупорьте и переместите в прохладный погреб или обычный холодильник на 2–3 месяца для финального дозревания.

Пищевая ценность на 100 мл: около 60–65 ккал.

Что ценного сохраняется: напиток сохраняет часть аскорбиновой кислоты и витаминов группы В, присутствуют органические кислоты и растительные фитонутриенты.

Вино из крыжовника без специального оборудования Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Упрощенная схема: вино из крыжовника без специального оборудования

Эта методика создана специально для тех, кто ищет простой рецепт вина из крыжовника в домашних условиях и не имеет в хозяйстве гидрозатвора. Его функцию с успехом выполняет обычная марлевая повязка.

Необходимые компоненты:

крыжовник — 1 кг;

сахар — 400 г;

вода очищенная — 1 л.

Практическое руководство:

Выполните подготовку ягод и их измельчение по описанной выше классической методике (без мытья, без блендера). В теплой воде (около 30 градусов) растворите 300 г сахарного песка, залейте полученным сиропом размятую ягодную массу, прикройте горлышко марлей и отправьте в теплое место. Процесс брожения в этом случае идет с доступом воздуха. Каждые сутки обязательно перемешивайте сусло деревянной ложкой. На 3–4-й день, когда смесь активно забродит, отожмите и процедите чистый сок. Всыпьте остаток сахара (100 г), размешайте до растворения и оставьте в той же бутыли под марлевой повязкой еще на 14 дней. По прошествии этого срока перелейте готовый продукт в новую тару, стараясь максимально избегать контакта с осадочным слоем. Теперь вино можно разливать в бутылки для повседневного хранения в холодном месте.

Калорийность на 100 г: примерно 58 ккал.

Полезные свойства: в напитке сохраняется часть растительных волокон (клетчатки) за счет присутствия мелкой мякоти, что благотворно влияет на пищеварительные процессы.

Приготовление вина из крыжовника Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Праздничный вариант: десертное игристое вино из крыжовника

Этот рецепт дает возможность получить легкий, искрящийся, невероятно ароматный напиток, который в народе метко прозвали домашним шампанским. Он идеально подходит для торжественных застолий.

Список продуктов:

крыжовник — 1,5 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 2,5 л.

Технология приготовления:

Произведите сортировку и разминание ягод теми же методами, что и в предыдущих случаях (мойка исключена, блендер не используется). Растворите весь объем сахара в теплой воде и залейте этой смесью ягодную массу. Оставьте субстрат для первичного брожения под марлей на 2–3 дня при комнатной температуре, не забывая ежедневно перемешивать деревянной ложкой. Аккуратно профильтруйте выделившийся сок, перелейте в бродильную емкость, смонтируйте гидрозатвор или наденьте перчатку и уберите в темноту на 30–40 дней до полного прекращения бурного брожения. Ключевой этап для получения игристости. Когда перчаточный затвор укажет на финиш брожения, проведите аккуратную переливку в чистые бутылки. Плотно закройте их корковыми или пластиковыми пробками и отправьте в холод (холодильник или погреб) на полноценные 1,5 месяца. Чтобы стеклянная тара не лопнула от избытка углекислоты, раз в 14 дней приоткрывайте бутылки для стравливания лишнего газа и сразу же закупоривайте заново.

Калорийность на 100 г: около 70–80 ккал.

Домашнее шампанское из крыжовника Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Главный плюс: в малых дозировках этот напиток мягко стимулирует аппетит и поднимает настроение, при этом в нем сохраняется часть ягодных антиоксидантов.

Как видите, освоить приготовление вина из крыжовника под силу каждому, кто готов уделить внимание мелочам. Запомните три столпа успеха:

никогда не мойте ягоды перед дроблением (это убивает дикие дрожжи);

не используйте блендер для измельчения (избегайте горечи);

обязательно дайте вину отдохнуть в процессе выдержки — это самое важное для формирования букета.

Смело экспериментируйте с сахаристостью и пробуйте разные сорта крыжовника, чтобы найти свой любимый вкус. Приятного вам творчества на кухне!

Каким бы вкусным ни было ваше домашнее вино, не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья!

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