Россиянам назвали товары, которые нельзя вывозить из стран Азии Аналитик Абасов: за ввоз из Азии чучел рептилий в РФ грозит штраф

За привоз чучел рептилий из Азии в России грозит штраф, заявил NEWS.ru аналитик туротрасли, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. По его словам, многие туристы не осведомлены об ограничениях, которые следует соблюдать.

На практике для частного туриста ввоз чучел рептилий, изделий из крокодиловой и змеиной кожи, панцирей черепах, слоновой кости, кораллов, «морской экзотики» с пляжа и рынка — это административное наказание: недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений, затем штраф и потеря самой вещи. Рядом стоят универсальные запреты на наркотики, оружие и культурные ценности без разрешений, но именно природный трофей регулярно создает обидные истории, потому что решение о покупке принимается за минуту, а цена ошибки проявляется уже в аэропортах России. Туроператоры и путеводители хорошо продают маршрут, а границу дозволенного — плохо, поэтому информация доходит до человека не у прилавка, а у ленты досмотра, — сказал Абасов.

По его словам, все, что сделано из редкого животного, снято с рифа или подается как настоящая кость, панцирь или чучело, с высокой вероятностью будет изъято. Как считает аналитик, продавцы в Азии не отвечают перед российской таможней — весь риск остается на гражданине, который везет покупку домой.

Ранее в аэропорту Новосибирска задержали пассажира с чучелом крокодила в ручной клади. Экзотический сувенир мужчина привез из Вьетнама.