Трагедия с участием ребенка развернулась на Волге Ребенок утонул в необорудованном для купания месте на Волге в Костроме

Одиннадцатилетний мальчик утонул на Волге в Костроме, сообщило региональное МЧС в мессенджере МАКС. Отмечается, что участок реки не был оборудован для купания.

В Костроме <…> в месте, не оборудованном для купания, утонул 11-летний ребенок, — рассказали в ведомстве.

Ранее пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время сплава по реке Снежной в Иркутской области. По предварительным данным, 76-летний мужчина упал с катамарана в воду.

Также столичная прокуратура сообщила о гибели 14-летнего подростка, который утонул в пруду в московском районе Южное Бутово. Тело юноши обнаружили в водоеме без признаков насильственной смерти.

До этого спасатели доставили на берег пятерых подростков, самодельный плот которых порывами ветра унесло от берега на пруду в Кировской области. По предварительным данным, подросткам было от 12 до 14 лет.