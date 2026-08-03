Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 18:25

Трагедия с участием ребенка развернулась на Волге

Ребенок утонул в необорудованном для купания месте на Волге в Костроме

Фото: max.ru/id4401049191_gos*
Подписывайтесь на нас в MAX

Одиннадцатилетний мальчик утонул на Волге в Костроме, сообщило региональное МЧС в мессенджере МАКС. Отмечается, что участок реки не был оборудован для купания.

В Костроме <…> в месте, не оборудованном для купания, утонул 11-летний ребенок, — рассказали в ведомстве.

Ранее пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время сплава по реке Снежной в Иркутской области. По предварительным данным, 76-летний мужчина упал с катамарана в воду.

Также столичная прокуратура сообщила о гибели 14-летнего подростка, который утонул в пруду в московском районе Южное Бутово. Тело юноши обнаружили в водоеме без признаков насильственной смерти.

До этого спасатели доставили на берег пятерых подростков, самодельный плот которых порывами ветра унесло от берега на пруду в Кировской области. По предварительным данным, подросткам было от 12 до 14 лет.

Регионы
Кострома
МЧС
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спрос на наличные в России показал рекордный рост
Путин ловко отбил мяч и поблагодарил детей за овации в Красноярске
«Два часа отстояли в очереди»: россиянам отказали в посадке на самолет
Путин назвал главную победу в жизни человека
Депутаты предложили студентам самим выбирать счет для стипендии
«Болезнь легионеров» унесла жизнь человека
В ФНПР предложили ввести налог на роботов
Румыния начала покупать электричество у Украины на фоне засухи
Новикова раскрыла, общаются ли родители бывшего мужа с внуками
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму из Турции
Зарезал продавщицу и встал за прилавок: кто убил девушку в киоске на Урале?
В Европе планируют построить парк по аниме на саудовские деньги
В России заблокируют все iPhone? Apple предъявили из-за МАКСа, подробности
Экс-нардеп ответил, в каком случае возможен переворот на Украине
Путин назначил нового посла России в Конго
«Народный метод»: военэксперт нашел способ защитить пляжи РФ от атак ВСУ
Украинские фермеры забили тревогу из-за простоя портов Большой Одессы
Центробанк повысил официальный курс доллара и евро в России
«Шенгену конец»: сбывается страшное пророчество Жириновского о Европе
Трагедия с участием ребенка развернулась на Волге
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.