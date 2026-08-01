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01 августа 2026 в 20:22

Самодельный плот с пятью подростками унесло ветром в Кировской области

ятерых подростков сняли с самодельного плота в Кировской области

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Спасатели доставили на берег пятерых подростков, самодельный плот которых порывами ветра унесло от берега на пруду в Кировской области, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, подросткам от 12 до 14 лет. Уточняется, что после спасения их передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Сегодня поступило сообщение из Омутнинска: на местном водохранилище самодельный маленький плот с пятью подростками уносит от берега сильными порывами ветра и течением. На помощь направлены муниципальные спасатели городского пляжа. Все ребята оперативно доставлены на берег, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из двух подростков утонул при попытке переплыть протоку на самодельном плоту в Самарской области. Трагедия произошла днем 11 июня вблизи острова Рождественский. По данным следствия, 15-летние подростки самостоятельно собрали плот и решили испытать его, однако конструкция перевернулась примерно в 50–70 метрах от берега. Один из подростков погиб.

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