В МВД назвали число погибших при взрыве в центре Москвы

В МВД назвали число погибших при взрыве в центре Москвы МВД: три человека погибли при взрыве в центре Москвы

Три человека погибли при взрыве около летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы, еще 15 пострадали, сообщили в столичном ГУ МВД. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Сотрудники ГУ МВД России по Москве работают на месте происшествия в районе дома № 1 на Кудринской площади. По имеющейся информации, сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести, — говорится в публикации ведомства в МАКСе.

Ранее очевидец сообщил, что взрыв в сталинской высотке на Баррикадной в Москве мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне ресторана Balzi Rossi. После взрыва участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрыли.

Как сообщается, в ресторане Balzi Rossi, где произошел взрыв, был банкет на 50 человек по случаю свадьбы. Открыть ресторан для посетителей собирались 2 августа в 12:00.