Кабачки в деле — запекаю «Облачко»: тертый кабачок с яйцом и сметаной — получается пышным и румяным, как суфле

Беру молодой кабачок, яйца и сметану — и запекаю «Облачко», которое получается пышным и румяным, как суфле. Никакой муки, никакой возни — только натертый кабачок, яичная заливка и ароматные специи. Запеканка поднимается в духовке, становясь воздушной и нежной, с тонкой золотистой корочкой по краям. Внутри — сочная, бархатистая текстура, которая тает во рту, а легкая кислинка от сметаны идеально дополняет свежесть кабачка и зелени. Это блюдо спасает, когда хочется сытно и полезно накормить семью без долгого стояния у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 3 яйца, 200 г сметаны (15–20%), 1 пучок укропа или петрушки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, масло для смазывания формы. Кабачки вымойте, очистите (если кожица грубая) и натрите на крупной терке. Слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость руками. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной, добавьте измельченный чеснок и рубленую зелень. Соедините с кабачками, хорошо перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до зарумянивания. Дайте постоять 10 минут, затем нарежьте порционно. Подавайте горячей со сметаной или холодной — она вкусна в любом виде. Рецепт простой, а результат всегда радует.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это «Облачко» для своей семьи. Даже те, кто не жалует кабачки, уплетали его за обе щеки и просили добавки. Кстати, вместо укропа можно взять базилик — получится с итальянским акцентом. Находка, а не рецепт!