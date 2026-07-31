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31 июля 2026 в 15:35

Закрываю огурцы «Неженские» с листьями смородины — по бабушкиному рецепту, банки съедаются на раз

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежие огурцы, листья смородины и бабушкин рецепт — и закатываю «Неженские» на зиму, которые разлетаются за ужином. Получаются хрустящие, упругие огурчики с ярким ароматом смородины и чеснока, они так и просятся к картошке или к мясу. Никаких сложных стерилизаций, а вкус — как из деревянной бочки, но в обычной банке. Зимой открываешь баночку — и сразу чувствуешь лето, а домашние уминают под шубой или с шашлыком, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг мелких огурцов, 1 пучок укропа (лучше с зонтиками), 4–5 листьев смородины, 2–3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 100 мл 9% уксуса, вода. Огурцы замочите в холодной воде на 2 часа, чтобы они стали плотнее. Стерилизуйте банки, на дно положите укроп, листья смородины и чеснок. Плотно уложите огурцы вертикально. Вскипятите воду, залейте огурцы на 10 минут, затем слейте. Повторите заливку ещё раз. Приготовьте рассол: на 1 литр воды добавьте соль, сахар и уксус, доведите до кипения. Залейте горячим рассолом банки до краёв, закатайте стерильными крышками. Переверните, укутайте тёплым пледом до полного остывания. Храните в кладовке или погребе. Готовятся «Неженские» быстро, а получаются такими, что пальчики оближешь — идеальная закуска к любому столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала несколько банок по этому рецепту. Даже те, кто равнодушен к соленьям, уплетали их за обе щеки и просили добавки. Кстати, вместо листьев смородины можно взять вишнёвые — аромат получится сладковатым. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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