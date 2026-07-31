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31 июля 2026 в 14:35

Хватит возиться с ватрушками! Заливаю творог с яйцом и пеку запеканку с изюмом — нежная вкуснятина на ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, яйца и щепотку ванили — и за 30 минут пеку запеканку с изюмом. Получается обалденное лакомство: пышное, золотистое, с нежной, влажной серединой и тонкой румяной корочкой, а изюминки добавляют сладкие сюрпризы в каждом кусочке. Это идеальный завтрак или ужин — и дети, и взрослые просят добавки, а готовить проще, чем жарить яичницу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирность 5–9%), 3 яйца, 100 г манки, 100 г сахара, 100 г изюма (заранее замочите в кипятке на 10 минут), щепотка ванили, щепотка соли, масло для смазывания формы. В глубокой миске разомните творог вилкой или пробейте блендером до однородности. Добавьте яйца, сахар, соль и ваниль, перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 15 минут, чтобы она набухла. Слейте воду с изюма, обсушите его бумажным полотенцем и добавьте в творожную массу, аккуратно перемешайте. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 35–40 минут до румяного верха. Готовую запеканку дайте постоять 10 минут, чтобы она остыла и легче резалась. Подавайте со сметаной, мёдом или вареньем — идеально к чаю.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали её за обе щеки и просили рецепт. Кстати, вместо изюма можно взять курагу или чернику — каждый раз новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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