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31 июля 2026 в 13:00

Немецкий сметанник без дрожжей — заливаю сметану с яйцами, посыпаю миндалём: пышнее бисквита и ароматнее штоллена

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сметану, яйца и миндаль — и запекаю немецкий сметанник без дрожжей, который получается пышнее бисквита и ароматнее штоллена. Никаких долгих расстоек, никакой возни с опарой — просто смешиваю всё в одной миске и отправляю в духовку. Результат превосходит ожидания: сметанник поднимается как облако, внутри — нежный, влажный, с тонкой ванильной ноткой, а сверху — хрустящая миндальная корочка, которая придаёт изысканный ореховый акцент. Это идеальный десерт к утреннему кофе или вечернему чаю, который не стыдно подать даже гостям.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (20–25% жирности), 3 яйца, 1 стакан муки, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли, 50 г миндальных лепестков или рубленого миндаля для посыпки. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванилью до пышной светлой пены, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, аккуратно замесите однородное тесто (по консистенции — как густая сметана). Форму для выпечки (диаметром 22–24 см) смажьте маслом или застелите пергаментом, вылейте тесто, разровняйте. Посыпьте сверху миндалём, слегка прижимая. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30–35 минут до золотистого верха. Проверьте готовность шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте постоять в форме 10 минут, затем остудите на решётке. Подавайте тёплым или полностью остывшим — он одинаково хорош. Готовится просто, а улетает мгновенно.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот сметанник для своей семьи. Даже те, кто любит дрожжевую выпечку, признали, что он нежнее и ароматнее. Кстати, вместо миндаля можно взять грецкие орехи — получится более терпкий вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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