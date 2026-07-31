Белая смородина: три изысканных рецепта из летнего деликатеса

Белая смородина — настоящая находка для гурманов и ценителей необычных вкусов. Эта ягода не так популярна, как красная или черная, но тонкий, нежный вкус и богатый состав делают ее незаменимой в кулинарии. Из белой смородины получаются великолепные десерты, напитки и заготовки, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.

Классический джем с ванилью

Этот рецепт подарит вам изысканный десерт с тонким ароматом и нежной текстурой. Для приготовления понадобится 500 г белой смородины, 400 г сахара, 1 стручок ванили и 5 г лимонной кислоты. Ягоды тщательно перебираем, промываем и пропускаем через сито, чтобы избавиться от косточек. Полученное пюре смешиваем с сахаром, добавляем семена ванили. Варим на медленном огне до загустения, в конце добавляем лимонную кислоту. Разливаем по стерилизованным банкам.

Кулинарный секрет: чтобы джем получился более нежным, протирайте ягоды через мелкое сито дважды.

Калорийность: 250 ккал на 100 г.

Освежающий морс из белой смородины с мятой

Идеальный летний напиток, который утолит жажду и подарит заряд витаминов. Берем 300 г белой смородины, 200 г воды, 1 веточку свежей мяты, 2–3 столовые ложки меда. Ягоды разминаем, отжимаем сок. Мезгу заливаем горячей водой, настаиваем 15 минут. Процеживаем, добавляем свежий сок и мед. В конце кладем мяту для аромата. Подаем охлажденным.

Хозяйке на заметку: для более насыщенного вкуса можно добавить немного сока красной смородины.

Калорийность: 35 ккал на 100 г.

Белая смородина — королева лета: лучшие рецепты заготовок Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пастила из белой смородины

Необычное лакомство, которое порадует любителей натуральных сладостей. Необходимые ингредиенты: 1 кг белой смородины, 300 г сахара, 3 г корицы. Ягоды измельчаем в блендере, добавляем сахар и корицу. Варим до загустения, выкладываем тонким слоем на противень, застеленный пергаментом. Сушим в духовке при 70–80 градусах до готовности.

Важный момент: не пересушивайте пастилу — она должна оставаться эластичной.

Калорийность: 280 ккал на 100 г.

Белая смородина — удивительно полезная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. При приготовлении блюд старайтесь максимально сохранить ее полезные свойства. Храните заготовки в прохладном месте, а свежие ягоды — в холодильнике не более недели. Подавайте десерты из белой смородины как самостоятельное лакомство или дополнение к чаю, мороженому и другим десертам. Экспериментируйте с добавлением ингредиентов: цитрусовых, пряностей, других ягод. Это позволит создать уникальные вкусовые сочетания и порадовать близких необычными десертами.

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