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31 июля 2026 в 11:45

Как засолить помидоры в банке 1 л на зиму: 3 простых и проверенных рецепта

Как засолить помидоры в банке 1 л Как засолить помидоры в банке 1 л Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Литровая банка — это самый удобный формат для зимних заготовок. Небольшая, компактная, легко помещается в холодильник, а содержимого хватает ровно на один раз — открыл, съел и не пришлось додумывать, куда деть остатки. Мы собрали три проверенных рецепта на литровую банку. Классические маринованные помидоры с чесноком и зеленью — быстрый вариант без стерилизации. Помидоры в собственном соку — для тех, кто любит натуральный вкус. И необычный рецепт с морковной ботвой — для тех, кто ищет что-то новое. Все рецепты простые, доступные и точно порадуют зимой.

Рецепт № 1: помидоры «под снегом» с чесноком — пикантные и ароматные

Белая чесночная масса, оседающая после заливки маринадом, напоминает слой свежего снега — отсюда и необычное название этой заготовки. Рецепт понравится тем, кто не любит большое количество специй: выразительный вкус здесь создает только чеснок.

Вам потребуется примерно 600 г небольших крепких помидоров. Плоды переберите, удалите поврежденные экземпляры и хорошо промойте. Банку заранее простерилизуйте, а металлическую крышку выдержите в кипящей воде 5 минут.

Разместите томаты в банке как можно плотнее. Наполните ее кипятком, закройте крышкой и оставьте на 20 минут. Затем аккуратно перелейте жидкость в кастрюлю. На каждый 1 л настоя всыпьте 2 ст. л. соли и 1,5 ст. л. сахара. Поставьте маринад на плиту и дождитесь, пока закипит.

Очистите чеснок (берите по вкусу, но не менее 3 долек) и измельчите. Всыпьте чеснок к помидорам, влейте 1 ст. л. 9%-ного уксуса и сразу наполните банку кипящим маринадом. Закатайте.

Проверьте герметичность, поставив банку на крышку, затем укройте ее плотным полотенцем или одеялом. После медленного охлаждения заготовку можно убрать в кладовую.

Рецепт № 2: помидоры в собственном соку — натуральный вкус без уксуса

Если хочется сохранить естественный вкус томатов, приготовьте их в собственном соку. В этом рецепте не используют уксус, поэтому овощи приобретают мягкий вкус, а густую заливку зимой удобно добавлять в супы, соусы и овощные блюда.

Для литровой банки подготовьте 450–550 г небольших плотных помидоров. Еще около 600 г мягких спелых плодов понадобится для томатной заливки.

Небольшие томаты вымойте и сделайте возле плодоножки несколько проколов зубочисткой. После этого заполните ими стерилизованную банку. Крупные плоды измельчите любым удобным способом до однородной массы.

Рецепты маринованных помидоров в банке на 1 л Рецепты маринованных помидоров в банке на 1 л Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Перелейте томатное пюре в кастрюлю. На каждый 1 л нужно по 1 ч. л. соли и сахара. По желанию положите несколько горошинок черного перца и 1 лаврушку. После закипания варите массу еще 5–7 минут.

Горячий сок осторожно влейте к подготовленным томатам. Прикройте банку крышкой и поставьте ее в кастрюлю с теплой водой, подложив на дно полотенце. После закипания стерилизуйте заготовку 15–20 минут.

Достаньте банку, сразу закатайте крышку и оставьте охлаждаться в перевернутом положении под теплым покрывалом. Готовые помидоры сохраняют натуральный вкус и остаются сочными.

Рецепт № 3: помидоры с морковной ботвой — необычно и ароматно

Морковную ботву редко используют при консервировании, хотя именно она придает томатам легкий пряный аромат. Дополнительные травы и специи в этом рецепте не нужны — достаточно классического маринада.

Возьмите 700 г плотных спелых помидоров и 3–4 веточки свежей ботвы без жестких стеблей. Все хорошо промойте. У томатов сделайте по одному проколу возле плодоножки.

На дно подготовленной банки уложите ботву. Сверху заполните ее помидорами, стараясь разместить плоды как можно плотнее. Влейте кипяток, накройте крышкой и выдержите 15–20 минут.

Перелейте настой в кастрюлю. Туда же отправьте 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара и 1 ст. л. 9%-ного уксуса. После закипания сразу используйте маринад для повторной заливки.

Герметично закройте банку, переверните и оставьте под теплым укрытием до полного охлаждения. Уже через несколько недель помидоры приобретут необычный аромат, который и делает этот способ консервирования таким популярным.

Полезные советы

  • Для всех рецептов выбирайте плотные, мясистые помидоры без трещин и повреждений — они лучше держат форму.

  • Перед закладкой в банку всегда накалывайте помидоры зубочисткой в месте плодоножки, чтобы они не лопнули при заливке кипятком.

  • Храните готовые банки в прохладном темном месте — погребе, кладовке или холодильнике.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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