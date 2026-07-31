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31 июля 2026 в 12:46

В Госдуме объяснили важность устного экзамена по истории

Вассерман: устный экзамен по истории позволит проверить понимание предмета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Устный экзамен по истории, который Рособрнадзор предложил ввести к 2030 году, позволит проверить понимание предмета, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, благодаря такому формату ученик сможет показать, насколько ориентируется в исторических процессах.

Устная часть экзамена по истории позволит проверить понимание предмета. Главное нарекание к ЕГЭ было именно в том, что задания проверяли только факты, а то, как человек понимает изученный материал и как умеет им пользоваться, оставалось за кадром. Именно этот перекос исправляют разными методами, — сказал Вассерман.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предложила отменить административные штрафы за списывание на ЕГЭ. По ее мнению, удаление с экзамена и аннулирование результатов являются достаточным наказанием.

До этого школьнице в Карачаево-Черкесии, которую удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений в наличии встроенной видеокамеры в пуговице, через суд удалось добиться права на пересдачу экзамена. Было доказано отсутствие как камеры, так и пуговиц на блузке.

Россия
ЕГЭ
Анатолий Вассерман
экзамены
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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