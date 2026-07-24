В Госдуме назвали причину вероятной эпидемии в рядах ВСУ Вассерман: вспышка неизвестной болезни в ВСУ не представляет угрозы для ВС РФ

Вспышка неизвестной болезни в рядах Вооруженных сил Украины в Черниговской области может распространиться до масштаба эпидемии, однако она не страшна для российских военных, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман. По его словам, распространение болезни может случиться из-за отсутствия надлежащего порядка в ВСУ.

К нашим зараза от ВСУ вряд ли перекинется. У нас медицинская служба еще с Великой Отечественной войны поставлена очень хорошо, — пожалуй, лучше, чем в любых других вооруженных силах мира. Так что на наших вряд ли перекинется. Ну а что касается вооруженных формирований Украины, то как у практически любых террористов, там может быть все что угодно, кроме порядка. Поэтому там, весьма вероятно, что зараза будет разрастаться, — сказал Вассерман.

Он также отметил, что эпидемиологическая обстановка вряд ли сильно напугает иностранных наемников в рядах ВСУ. По словам Вассермана, главный фактор их оттока — боевые потери.

Я думаю, что отток иностранных наемников вызывает самая тяжелая эпидемия, — эпидемия разнообразных ранений нашим вооружением. На этом фоне, на этом фоне все остальное, что с ними сейчас происходит, — это так, мелочь, — подчеркнул Вассерман.

Ранее сообщалось, что в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ в Черниговской области произошла вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания, в результате которой начали умирать военнослужащие. Так, 18 июля в полевом госпитале бригады от неустановленной инфекции погибли 26 солдат.