Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП В Белгородской области сотрудников ЧОП обвинили в незаконном обороте оружия

Правоохранители изъяли нелегальный арсенал боевого оружия и боеприпасов у работников частной охранной компании в Белгородской области, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе МАКС. По ее словам, изъяты десятки гладкоствольных ружей и автоматов, два гранатомета и более 13 тыс. патронов.

Десятки гладкоствольных ружей и автоматов Калашникова, два гранатомета, электродетонатор, ручные гранаты и свыше 13 тыс. патронов различного калибра — такой объем оружия и боеприпасов изъяли у задержанных, — отметила Волк.

Предварительно, лица, замешанные в инциденте, работали в ЧОП и осуществляли логистическое сопровождение транспорта, при этом незаконно используя боевое стрелковое оружие и взрывчатые вещества. В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела, двое из них находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что российские силовики в апреле — мае 2026 года задержали 128 нелегальных оружейников. Правоохранители изъяли 301 единицу огнестрельного оружия, также была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских в 53 субъектах страны.