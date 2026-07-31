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31 июля 2026 в 13:26

Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП

В Белгородской области сотрудников ЧОП обвинили в незаконном обороте оружия

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Правоохранители изъяли нелегальный арсенал боевого оружия и боеприпасов у работников частной охранной компании в Белгородской области, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе МАКС. По ее словам, изъяты десятки гладкоствольных ружей и автоматов, два гранатомета и более 13 тыс. патронов.

Десятки гладкоствольных ружей и автоматов Калашникова, два гранатомета, электродетонатор, ручные гранаты и свыше 13 тыс. патронов различного калибра — такой объем оружия и боеприпасов изъяли у задержанных, — отметила Волк.

Предварительно, лица, замешанные в инциденте, работали в ЧОП и осуществляли логистическое сопровождение транспорта, при этом незаконно используя боевое стрелковое оружие и взрывчатые вещества. В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела, двое из них находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что российские силовики в апреле — мае 2026 года задержали 128 нелегальных оружейников. Правоохранители изъяли 301 единицу огнестрельного оружия, также была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских в 53 субъектах страны.

Регионы
Белгородская область
Ирина Волк
оружие
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