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23 июля 2026 в 10:03

Дебошир устроил «водное шоу» на борту самолета

Самолет сел в Сургуте из-за обливавшего пассажиров дебошира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Самолет рейса Москва — Якутск пришлось посадить в Сургуте из-за дебошира, обливавшего пассажиров водой, сообщила представитель МВД Ирина Волк в мессенджере МАКС. Мужчину задержала транспортная полиция, выяснилось, что он был пьян.

Мои коллеги из Линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута задержали пассажира рейса Москва — Якутск. Предварительно установлено, что житель Липецкой области во время полета встал со своего места и, нецензурно выражаясь, начал обливать попутчиков водой, — уточнила Волк.

Отмечается, что в 2026 году нарушитель уже привлекался к ответственности за аналогичные действия. Его поместили в вытрезвитель в Сургуте. Через час после посадки судно продолжило полет.

Ранее росгвардейцы задержали 33-летнего уроженца Центральной Азии, находившегося в федеральном розыске с сентября прошлого года. Он устроил дебош в кафе на улице Лобачева, опрокинул кальян на женщину и нецензурно бранился.

До этого сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном поселке Дрожжино мужчину, который бегал по подъезду с охотничьим карабином. Правоохранителей вызвали соседи, испугавшись за свою жизнь.

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