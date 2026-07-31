Стало известно, где в России мог учиться новый главком ВСУ RT: главком ВСУ Драпатый мог учиться в одной из школ Сургута

Нынешний главком ВСУ Михаил Драпатый мог учиться в школе № 29 в Сургуте, пишет Russia Today со ссылкой на свои источники. По их информации, родители военного Василий и Надежда преподавали в этой школе ОБЖ и английский язык, историю и обществознание соответственно. В школе также обучалась сестра Драпатого Наталья.

Согласно данным издания, семья Драпатых обосновалась в российском городе в середине 1990-х годов. За время своей жизни в России они работали в трех школах. Их поощряли премиями. Один из учителей рассказал, что Василий говорил о службе в Афганистане и с ностальгией вспоминал Советский Союз. При этом в его репликах мелькали русофобские настроения: он начал заявлять, что Россия «поплатится» после возвращения Крыма в РФ.

В то же время дети Драпатых приезжали в Сургут перед сдачей выпускных экзаменов. Согласно имеющимся данным, Михаил учился в школе № 29 несколько месяцев в 1990-х. О нем и его сестре отзывались как об обычных подростках, которые хорошо учились.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предупредил, что действия Драпатого на посту главкома могут привести к развалу армии. По его словам, новый главком начал конфликтовать со штурмовыми полками.