Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха

Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха РИА Новости: раненного в ЛНР иеромонаха Илариона переведут в Москву на лечение

Раненного в Луганской Народной Республике иеромонаха Илариона (Качура) переведут в Москву на лечение, пишет РИА Новости со ссылкой на благочинного Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонаха Ианнуария (Сабаринский). С его слов, это произойдет в ближайшие два дня.

Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву, — заявил священнослужитель.

До этого сообщалось, что священнослужитель пострадал в ходе атаки беспилотника ВСУ вместе с монахом Русской православной церкви Рафаилом (Анисимовым), который погиб после удара дрона. Иеромонах служит настоятелем храма, а также является помощником командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей.

Ранее ветеран СВО Андрей Мазуренко заявил, что неверующих в окопах нет. По его словам, на фронте постоянно происходят чудеса. Он добавил, что каждый солдат может поделиться подобной историей.

Также стало известно, что четверых священнослужителей из ЛНР внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». На нем их назвали «предателями Родины».