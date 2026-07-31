Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 19:11

Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха

РИА Новости: раненного в ЛНР иеромонаха Илариона переведут в Москву на лечение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раненного в Луганской Народной Республике иеромонаха Илариона (Качура) переведут в Москву на лечение, пишет РИА Новости со ссылкой на благочинного Иоанно-Богословского Череменецкого мужского монастыря схииеромонаха Ианнуария (Сабаринский). С его слов, это произойдет в ближайшие два дня.

Ногу собрали, рука будет дальше заживать. В ближайшие два дня его переведут из госпиталя на лечение в Москву, — заявил священнослужитель.

До этого сообщалось, что священнослужитель пострадал в ходе атаки беспилотника ВСУ вместе с монахом Русской православной церкви Рафаилом (Анисимовым), который погиб после удара дрона. Иеромонах служит настоятелем храма, а также является помощником командира по работе с верующими военнослужащими одной из войсковых частей.

Ранее ветеран СВО Андрей Мазуренко заявил, что неверующих в окопах нет. По его словам, на фронте постоянно происходят чудеса. Он добавил, что каждый солдат может поделиться подобной историей.

Также стало известно, что четверых священнослужителей из ЛНР внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». На нем их назвали «предателями Родины».

Регионы
ЛНР
Москва
иеромонах
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзость Пашиняна, суперудар по Украине, советы священника: что дальше
Хитрый план не помог магазинному вору украсть смартфон и колонку в Химках
Автобус с ФК «Факел» попал в ДТП
Популярная нейросеть внезапно перестала работать у россиян
В Белоруссии высмеяли идею Киева завести дело против Лукашенко
Минск объявил об открытии семейного гумкоридора для россиян и украинцев
Матч РПЛ перенесли в другой город из-за последствий ураганного ветра
Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским
Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте
Премьер Британии заявил, что Инфантино не подходит на пост главы ФИФА
Жена известного блогера потеряла зрение после родов
Выросло число пострадавших при новой атаке ВСУ на Каховку
Подруга пропавшей в Сербии россиянки Турковой подтвердила ее гибель
В Федерации альпинизма раскрыли детали поисков тела Наговициной
Отказ от алкоголя, отцовство, слова об отъезде: как живет Александр Петров
Суд вынес приговор Лерчек
Власти проработают план стабилизации подачи света в Крыму
Стало известно, куда переведут на лечение раненного в ЛНР иеромонаха
Мендель усомнилась в цифрах потерь украинской армии
Пушков увидел реальный риск разрушения всей Европы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.